ANMAT prohibió la venta de maquillaje infantil y productos capilares

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, uso y distribución de varios productos de maquillaje infantil y tratamientos capilares al detectar que no cuentan con registro sanitario.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial tras controles realizados por el organismo en comercios y plataformas de venta.

Entre los productos alcanzados se encuentran brillos labiales y bálsamos dirigidos al público infantil de las marcas “MISS BEETY”, “POLA AYIR”, “MAGIC”, “HOLD MORNING” y “MAGIC YOUR LIFE”, que no figuran inscriptos en la base oficial de registros sanitarios.

Además, mediante la disposición 1390/2026, la ANMAT prohibió el uso, venta y publicidad —incluida su oferta en plataformas online— de 17 productos capilares de la marca “EMILSE ALISADOS”.

Entre ellos se incluyen distintos tratamientos y alisadores, como alisado express, alisado con aceite de argán, alisado marroquí, botox capilar, queratina hidrolizada, reparadores capilares y máscaras de tratamiento.

El organismo advirtió que, al no estar registrados, estos productos son considerados ilegítimos y no se puede garantizar su origen ni los ingredientes utilizados. También alertó que algunos alisadores sin autorización podrían contener formol, una sustancia prohibida como activo alisante por los riesgos que implica para la salud.

R.G.