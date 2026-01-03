Torres ante la alerta de incendios: "Vamos a reforzar los protocolos"

Torres encabezará reunión de Gabinete de Emergencia en la Cordillera para coordinar acciones ante el riesgo de incendios forestales y las recientes amenazas en Epuyén.

El titular del Ejecutivo ratificó la política de “tolerancia cero” ante los carteles amenazantes y granadas hallados en la zona, y dispuso el inmediato despliegue de fuerzas especiales para garantizar la seguridad y el orden en la comunidad. En este marco, Torres, junto a intendentes de la región cordillerana, ministros y funcionarios, reforzará las distintas líneas de acción enmarcadas en la Emergencia Ígnea, declarada hasta el 30 de abril del corriente año, y recorrerá obras que la Provincia lleva adelante en la zona para fortalecer la infraestructura de los servicios públicos.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezará una reunión de Gabinete de Emergencia junto a intendentes de la región cordillerana, en el marco de los operativos que la Provincia lleva adelante para la prevención de incendios forestales y ante la reciente aparición de carteles amenazantes y granadas en la localidad de Epuyén.

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la nueva Subcentral de Brigadistas de Las Golondrinas y contará con la participación de ministros y funcionarios provinciales, como así también de jefes comunales de localidades de la zona y autoridades de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), la Secretaría de Bosques y el Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF).

*Prevención y responsabilidad*

Al respecto, Torres anticipó que, a partir de la presencia del gabinete y de equipos técnicos en territorio, “vamos a reforzar los protocolos de acción del Comité de Emergencia ante cualquier eventualidad, considerando que son días de altas temperaturas, donde la prevención es clave y la responsabilidad individual y colectiva también”.

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo hizo énfasis en la campaña impulsada por la Provincia para la prevención de incendios, en el marco de la declaración de la Emergencia Ígnea.

“Estamos atravesando una temporada de alta probabilidad de incendios, y sabemos que la mayoría son causados de manera intencional. Por eso instamos a que todas las personas puedan denunciar y que, de este modo, podamos intervenir de manera inmediata ante una alerta temprana, y que los responsables terminen donde corresponde: presos”, remarcó Torres.

Cabe recordar que, por expresa instrucción del Gobernador, se instruyó a organismos provinciales a iniciar, a través de la Fiscalía de Estado, acciones legales civiles y penales contra quienes sean responsables de iniciar incendios.

Amenazas y “tolerancia cero”

El mandatario también hizo referencia a la reciente aparición de carteles amenazantes y granadas en la zona de Epuyén, ratificando la política de “tolerancia cero” ante la violencia y asegurando que “no vamos a permitir que nadie venga a intimidar a nuestra comunidad”.

A partir de estos hechos, Torres dispuso el inmediato despliegue de fuerzas especiales en la zona “para garantizar la seguridad de todos los chubutenses y de quienes nos visitan año a año”.

Recorrida por obras

Asimismo, el mandatario recorrerá distintas obras de infraestructura que la actual gestión lleva adelante en la región cordillerana, con el objetivo de fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando el crecimiento y desarrollo de la región.

Canales de denuncia

En virtud de la vigencia del estado de Emergencia Ígnea, declarado hasta el 30 de abril de 2026 por el titular del Ejecutivo, la administración provincial puso en funcionamiento dos vías de comunicación clave para responder de inmediato ante cualquier situación de riesgo. Por un lado, se habilitó el 0800-222-38346 (FUEGO) para recibir denuncias por el delito de inicio de fuego; y por otro, mediante DINO, el asistente virtual del Gobierno, se podrá reportar la detección de focos ígneos.