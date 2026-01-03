20°
Esquel: se espera un sábado de calor intenso con máximas de 31°C

El primer fin de semana del año comienza con cielo despejado y niveles de radiación UV extremos. Se recomienda precaución ante el fuerte ascenso de la temperatura.
Escuchar esta nota

Las condiciones climáticas en la ciudad de Esquel experimentarán un cambio significativo hacia el inicio de este fin de semana. Tras un viernes 2 de enero marcado por un cielo mayormente nublado durante la mañana y temperaturas que promedian los 13°C, el pronóstico para el sábado 3 de enero indica un marcado ascenso térmico y la disipación total de la nubosidad.

 

Durante la madrugada y las primeras horas del viernes, el viento se mantendrá leve, predominando desde el sector sur y sudoeste con velocidades que no superarán los 22 km/h.

Sin embargo, para la tarde y noche de hoy, se prevé que las ráfagas ganen intensidad, alcanzando velocidades de entre 42 y 50 km/h. A pesar de este incremento en el viento, la probabilidad de precipitaciones se mantiene nula en un 0% para toda la jornada.

 

El verdadero salto en el termómetro se observará mañana, sábado 3 de enero. La ciudad amanecerá con cielos despejados y una temperatura de 18°C a las 08:00, escalando rápidamente hasta los 30°C pasadas las 14:00.

El punto máximo del día se alcanzará hacia las 17:00, con una temperatura real de 31°C y una sensación térmica de 29°C.

 

Es fundamental destacar que, debido a la ausencia de nubes, el índice de radiación ultravioleta será "Extremo" pasado el mediodía, alcanzando valores superiores a 11+.

El viento durante el sábado rotará hacia el sureste, manteniendo ráfagas constantes de hasta 43 km/h durante la tarde, antes de calmarse entrada la noche, cuando el cielo permanecerá despejado y la temperatura descenderá hacia los 25°C.

T.B

 

1
