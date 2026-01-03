Esquel: se espera un sábado de calor intenso con máximas de 31°C

Las condiciones climáticas en la ciudad de Esquel experimentarán un cambio significativo hacia el inicio de este fin de semana. Tras un viernes 2 de enero marcado por un cielo mayormente nublado durante la mañana y temperaturas que promedian los 13°C, el pronóstico para el sábado 3 de enero indica un marcado ascenso térmico y la disipación total de la nubosidad.

Durante la madrugada y las primeras horas del viernes, el viento se mantendrá leve, predominando desde el sector sur y sudoeste con velocidades que no superarán los 22 km/h.



Sin embargo, para la tarde y noche de hoy, se prevé que las ráfagas ganen intensidad, alcanzando velocidades de entre 42 y 50 km/h. A pesar de este incremento en el viento, la probabilidad de precipitaciones se mantiene nula en un 0% para toda la jornada.

El verdadero salto en el termómetro se observará mañana, sábado 3 de enero. La ciudad amanecerá con cielos despejados y una temperatura de 18°C a las 08:00, escalando rápidamente hasta los 30°C pasadas las 14:00.



El punto máximo del día se alcanzará hacia las 17:00, con una temperatura real de 31°C y una sensación térmica de 29°C.

Es fundamental destacar que, debido a la ausencia de nubes, el índice de radiación ultravioleta será "Extremo" pasado el mediodía, alcanzando valores superiores a 11+.



El viento durante el sábado rotará hacia el sureste, manteniendo ráfagas constantes de hasta 43 km/h durante la tarde, antes de calmarse entrada la noche, cuando el cielo permanecerá despejado y la temperatura descenderá hacia los 25°C.



