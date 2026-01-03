20°
Estados Unidos bombardeó Caracas y dice haber capturado a Nicolás Maduro

Durante la noche del sábado se reportaron explosiones en Venezuela, en distintos puntos y Donald Trump declaró haber hecho una intervención. Se espera información sobre el paradero de Nicolás Maduro.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió lo que llamó una “operación brillante” en una breve entrevista telefónica con The New York Times la mañana del sábado, poco después de su anuncio de que Estados Unidos había capturado y sacado de Venezuela al presidente Nicolás Maduro.

 

“Mucha buena planeación y muchas grandes, grandes tropas y grandes personas”, dijo Trump al Times. “Fue una operación brillante, en realidad”.

 

Según el Times, Trump se negó a responder preguntas sobre si había solicitado autorización del Congreso para el ataque, diciendo que lo abordaría en su próxima conferencia de prensa en Mar-a-Lago, la cual está programada para las 11 a.m., hora de Miami.

 

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela lanzó este sábado una advertencia de no viajar al país sudamericano ni permanecer en el mismo “debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”.

 

Noticia en desarrollo respecto a lo conocido a las 8:00 horas de hoy sábado.

 

SL

 

