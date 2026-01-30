Fin de semana en Esquel: enterate de la agenda deportiva

El Subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, brindó detalles sobre la planificación deportiva de la ciudad en un contexto marcado por los incendios regionales que obligaron a reestructurar el cronograma original. El funcionario destacó que, tras un intenso trabajo con los organizadores locales, se ha logrado consolidar una agenda amplia para febrero, aunque aclaró que actividades como el torneo aniversario de fútbol infantil de la Liga del Oeste pasarán finalmente al mes de marzo.

La actividad comenzará formalmente el 8 de febrero con la tradicional carrera Esquel-Tecka, que unirá la pista de ciclismo Lucho Leiva con la localidad de Tecka en el marco de la Fiesta del Calafate. El calendario continuará mediando el mes con el Mountain Bike 360 Bike Fest, una competencia de gran atractivo turístico que propone un recorrido completo por el perímetro de la ciudad. Asimismo, la Sociedad Española se sumará a los festejos por el 120 aniversario de Esquel con un torneo de pelota-paleta, mientras que el Gimnasio Municipal recibirá la Copa Aniversario de Futsal organizada por la Asociación AFE, contando con la participación de equipos de Chubut y Santa Cruz.

Hacia finales de mes, la oferta se diversificará con una clínica de perfeccionamiento de patín artístico, el Abierto de Ajedrez Chubut Turístico y un torneo de pádel que se extenderá hasta el primer día de marzo. Maciel enfatizó que las inscripciones para todas estas competencias permanecen abiertas y vigentes, instando a los atletas a mantenerse en contacto con los organizadores de cada disciplina para conocer los detalles específicos de las reprogramaciones. Desde la gestión municipal se ratificó el apoyo constante a estos eventos por su impacto positivo en la comunidad y el turismo local.

