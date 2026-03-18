Sanidad Animal: El Quirófano Móvil atiende esta semana en el barrio Buenos Aires

En el marco del programa de sanidad animal que lleva adelante el municipio, el Quirófano Móvil trasladó su operatividad a la sede del barrio Buenos Aires. El objetivo de la iniciativa es facilitar el acceso de los vecinos a los servicios de control poblacional y sanitario de mascotas.
Servicios disponibles
La atención en la unidad móvil incluye las siguientes prestaciones sin costo:
Castraciones: Intervenciones quirúrgicas para el control reproductivo de caninos y felinos.
Vacunación antirrábica: Aplicación de la dosis obligatoria anual.
Desparasitación: Tratamiento preventivo para mascotas.
Días y modalidad de atención
El operativo se desarrollará durante toda la semana bajo la siguiente modalidad:
Ubicación: Sede vecinal del barrio Buenos Aires (Pasteur 1020).
Horario: De lunes a viernes a partir de las 08:00 hs.
Turnos: La atención se realiza por orden de llegada.
Se recomienda a los propietarios concurrir con sus mascotas cumpliendo las medidas de seguridad correspondientes (correa, collar o transportadora) y, en el caso de las castraciones, consultar previamente sobre el ayuno requerido para la cirugía.
M.G