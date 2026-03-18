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18 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Sanidad Animal: El Quirófano Móvil atiende esta semana en el barrio Buenos Aires

La Municipalidad de Esquel ofrece castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación gratuita en el barrio Buenos Aires. Los servicios se brindan por orden de llegada desde las 8:00 hs.
Por Redacción Red43

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En el marco del programa de sanidad animal que lleva adelante el municipio, el Quirófano Móvil trasladó su operatividad a la sede del barrio Buenos Aires. El objetivo de la iniciativa es facilitar el acceso de los vecinos a los servicios de control poblacional y sanitario de mascotas.

 

Servicios disponibles

 

La atención en la unidad móvil incluye las siguientes prestaciones sin costo:

 

Castraciones: Intervenciones quirúrgicas para el control reproductivo de caninos y felinos.

 

Vacunación antirrábica: Aplicación de la dosis obligatoria anual.

 

Desparasitación: Tratamiento preventivo para mascotas.

 

Días y modalidad de atención

 

El operativo se desarrollará durante toda la semana bajo la siguiente modalidad:

 

Ubicación: Sede vecinal del barrio Buenos Aires (Pasteur 1020).

 

Horario: De lunes a viernes a partir de las 08:00 hs.

 

Turnos: La atención se realiza por orden de llegada.

 

Se recomienda a los propietarios concurrir con sus mascotas cumpliendo las medidas de seguridad correspondientes (correa, collar o transportadora) y, en el caso de las castraciones, consultar previamente sobre el ayuno requerido para la cirugía.

 

 

 

 

 

M.G

 

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