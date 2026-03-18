A días del final del verano, lluvias intensas y postales nevadas en la montaña

La Comarca Andina vive otro día marcado por la inestabilidad, con una imagen que ya empieza a definir este cierre de temporada: los cerros y montañas nevadas en pleno marzo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles estará dominado por lluvias persistentes, momentos de mayor intensidad y temperaturas frescas, en línea con lo que viene dejando este tramo final del verano.

Mañana con lluvias y ambiente fresco

La jornada comienza con lluvias y una probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40%. La temperatura se ubica cerca de los 7°C, mientras el viento sopla del noroeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 a 69 km/h.

En zonas de mayor altura, las condiciones favorecieron nuevas nevadas, consolidando un paisaje poco habitual para esta época.

Tarde con lluvias más intensas y alerta vigente

Durante la tarde se espera el período más activo del día, con lluvias fuertes y una probabilidad de precipitación que sube al 40% - 70%. La temperatura alcanzará los 10°C.

El SMN mantiene una alerta amarilla por lluvias, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

El viento disminuirá levemente en intensidad, con velocidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

Noche inestable y persistente

Hacia la noche, el escenario se mantiene: lluvias fuertes y continuidad de la alerta, con temperaturas descendiendo a 5°C. El viento será más leve, aunque aún con ráfagas moderadas.

Nieve en las montañas

Uno de los datos más llamativos de estas jornadas es la presencia de nieve en zonas altas, con el Cerro Piltriquitrón como protagonista. Una imagen que contrasta con el calendario y refuerza la idea de un marzo atípico, con condiciones más cercanas al otoño avanzado o incluso al invierno en altura.

Un patrón que se repite

Luego de varios días con lluvias y temperaturas bajas, la Comarca continúa bajo un esquema de tiempo húmedo e inestable. Este miércoles no será la excepción, y suma el dato de precipitaciones más intensas hacia la tarde y noche.

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O.P.