Sabado 31 de Enero de 2026
30 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Cambiar la mirada sobre una misma: el desafío de las mujeres en el WRWR 2026

Mariela Rojas, referente en Villa Carlos Paz, relata cómo el Women Riders World Relay 2026 impulsa a las mujeres a ganar autonomía, aprender mecánica y transformar la mirada sobre sí mismas.
Por Redacción Red43

En el marco del Women Riders World Relay (WRWR) 2026, el evento de motociclismo femenino más grande del mundo que busca unir a mujeres de diversas latitudes, las historias personales de superación se convierten en el motor de esta travesía. En esta ocasión, Mariela Rojas, referente y "guardiana" de Villa Carlos Paz, Córdoba, compartió su experiencia sobre cómo el motociclismo transformó su perspectiva de vida y autonomía.

 

Para Rojas, lo que comenzó como una solución práctica para el transporte diario hacia su trabajo, pronto evolucionó hacia una pasión que desafió sus propios límites. El punto de inflexión llegó con una propuesta para viajar en rutas de larga distancia: "Un primo me dijo de ir a pasear después de un viaje largo a Chile, pero esta vez cada uno en su moto. Ahí me di cuenta de que podía", relató la motociclista cordobesa.

 

Ese descubrimiento de la propia capacidad es uno de los pilares del WRWR, una iniciativa que en 2019 logró reunir a más de 20.000 mujeres de 102 países y que ahora, de cara al 2026, continúa fortaleciendo su legado a través de su aplicación exclusiva y desafíos en ruta.

 

Sin embargo, el desafío no es solo conducir, sino también el conocimiento técnico y el cuidado integral de la máquina. "En esta vuelta toca aprender a atender la moto. Son tantos kilómetros y días que hace falta escucharla, revisar la cadena, el aceite... es desafiarnos a nosotras mismas", explicó Mariela, subrayando que este proceso implica un cambio profundo en la mirada que las mujeres tienen sobre sus propias habilidades.

 

Finalmente, la guardiana de Villa Carlos Paz destacó el valor de la hermandad y la red que se teje en el camino: "Se trata de conectar, y eso nos está saliendo fabuloso". El Women Riders World Relay sigue demostrando que, más allá de los kilómetros recorridos, el verdadero viaje es el del empoderamiento y la unión de las mujeres ciclistas en todo el mundo.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

