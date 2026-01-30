21°
30 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Del apoyo de su madre a ser guardiana de las rutas: la vida de Carla Roberts marcada por el motociclismo

Desde sus inicios a los 17 años con el apoyo de su madre hasta los desafíos técnicos de la actualidad, la histórica motociclista comparte su experiencia y consejos para recorrer las rutas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Carla Roberts es mucho más que una vecina de Esquel; es una verdadera guardiana de las rutas y una referente para las nuevas generaciones de mujeres que deciden subirse a una moto. Su historia comenzó cuando apenas tenía 17 años, en una época donde ver a una mujer al mando de un manubrio no era algo habitual. En aquellos primeros pasos, contó con el apoyo fundamental de su madre, quien la acompañó en un camino que hoy, décadas después, continúa transitando con la misma pasión y determinación del primer día.

 

A lo largo de su trayectoria, Carla ha sido testigo de la evolución tecnológica del motociclismo. Ella recuerda sus inicios viajando en unidades con motores de dos tiempos, una mecánica que hoy ha quedado prácticamente en el olvido frente a la modernidad de la inyección electrónica y los motores de cuatro tiempos. Según explica la referente, "uno siempre está aprendiendo algo más" y subraya que parte del encanto de esta actividad reside en la capacidad de ir "ajustándose a la modernidad" para seguir recorriendo kilómetros.

 

Para quienes buscan emprender viajes largos, especialmente en la inmensidad de la Patagonia, Carla ofrece consejos basados en la pura experiencia. Advierte que, si bien en la ciudad es fácil conseguir asistencia, la ruta exige una preparación meticulosa que incluye revisar el estado de la transmisión y el desgaste de las cubiertas para evitar caídas o imprevistos. En este sentido, la motociclista destaca la importancia de la solidaridad en el camino, asegurando que "ya teniendo los elementos es más fácil porque, si vos no sabés, alguien siempre sabe y te puede dar una mano".

 

Finalmente, hace hincapié en la logística necesaria para el sur argentino, donde las distancias entre estaciones de servicio pueden ser críticas. Recomienda fervientemente llevar siempre un bidón de combustible extra, agua y herramientas de mecánica ligera. Para ella, el motociclismo sigue siendo un desafío vigente y un espacio de encuentro, reafirmando con calidez que "se puede, se puede porque yo lo hice de muy jovencita" y alentando a más personas a sumarse a la aventura de hacer rutas.

 

 

 

 

E.B.W.

 

