Viernes 30 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Esquel fue sede de la posta del Women Riders World Relay: un movimiento que une al mundo

La ciudad recibió la travesía del WRWR 2026, una movida global que une a miles de motociclistas argentinas con el objetivo de derribar prejuicios y conquistar un lugar en el Récord Guinness.
La ciudad de Esquel se convirtió en un punto estratégico para el Women Riders World Relay (WRWR) 2026, el relevo mundial de mujeres motociclistas que recorre el país para visibilizar su rol en las rutas. Carla Roberts, referente local, fue la anfitriona de las "guardianas" que arribaron tras recorrer miles de kilómetros desde el inicio de la travesía el pasado 3 de enero. Durante el encuentro, se realizó el simbólico traspaso del bastón virtual y la firma de la bandera oficial, elementos que representan la unión de las pilotos en cada escala de este recorrido nacional.

 

Esta movida internacional, que en 2019 logró reunir a más de 20.000 mujeres de 102 países , tiene como misión fundamental conectar a todas las motociclistas del mundo para revolucionar la industria y generar vínculos que transformen sus vidas. A través de una plataforma exclusiva y una serie de desafíos, el WRWR busca que las mujeres se conviertan en mejores conductoras y logren cambiar la percepción mundial sobre la mujer ciclista. Bajo el lema "Conectar, Desafiar y Cambiar", el movimiento utiliza la tecnología para celebrar esta pasión compartida, un relevo virtual a la vez.

 

Mariana López, embajadora de la iniciativa, destacó que el objetivo es demostrar que “la mujer también puede viajar en motos sola” y que existe una comunidad activa y capacitada para afrontar cualquier trayecto turístico o desafío mecánico. El impacto en Argentina ha sido tal que el país lidera actualmente el ranking sudamericano en pases de bastón, posicionándose para ser sede del cierre mundial en 2027. Con este impulso, las protagonistas invitaron a más pilotos a sumarse para alcanzar un Récord Guinness como el primer evento motero del país que logre documentar y reunir a mujeres de todas las provincias. 

 

 

 

 

 

