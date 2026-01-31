23°
30° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 31 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
31 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Continúa el incendio en “Puerto Café”

El municipio de Esquel informa sobre la situación del incendio “Puerto Café”, iniciado en el Parque Nacional Los Alerces.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

De acuerdo a la información brindada por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, durante el día viernes los focos permanecieron activos en la zona de Laguna Villarino, con avance en dirección este. En el sector se realizaron tareas de enfriamiento y apertura de fajas, con el acompañamiento de medios aéreos y la utilización de maquinaria vial.

 

 

En el operativo trabajan brigadistas de distintas bases del Servicio Provincial de Manejo del Fuego: Base Esquel, con 5 combatientes en el móvil 17, 4 en el móvil 12 y 3 en el móvil 1008; Base Corcovado, con 5 combatientes en el móvil 07; y Base Trevelin, con 4 combatientes en el móvil 2028.

 

 

También participa Bomberos Voluntarios de Esquel, con cuatro bomberos y una autobomba, y personal de Protección Civil municipal maquinaria pesada afectada a las tareas, consistente en dos cargadoras y una motoniveladora.

 

 

Asimismo, también se cuenta con la colaboración de pobladores de manera voluntaria con asistencia municipal en cuanto a tótems, mangas y combustible.

 

 

Al momento de este informe, sábado 31 de enero a las 11 horas, se remarca que el fuego continúa sin ingresar al ejido Esquel. El incendio permanece activo, con avance hacia el este, en dirección a la zona de Ruta Nacional 40.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La Trochita luce una nueva locomotora, hecha por un vecino de la ciudad
2
 Sabina Burgo QEPD
3
 "Me alejé de este trabajo porque me hacía mal": la experiencia en el combate del fuego de Ariel Amthauer
4
 Así continúa hoy el incendio en Villa Lago Rivadavia
5
 Nuevo DNI y Pasaporte: el Gobierno lanzó cambios en el diseño y la seguridad
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
4
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
5
 Un símbolo abandonado: Denuncian que en Ushuaia, las banderas argentinas flamean como trapos
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -