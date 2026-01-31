Continúa el incendio en “Puerto Café”

De acuerdo a la información brindada por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, durante el día viernes los focos permanecieron activos en la zona de Laguna Villarino, con avance en dirección este. En el sector se realizaron tareas de enfriamiento y apertura de fajas, con el acompañamiento de medios aéreos y la utilización de maquinaria vial.

En el operativo trabajan brigadistas de distintas bases del Servicio Provincial de Manejo del Fuego: Base Esquel, con 5 combatientes en el móvil 17, 4 en el móvil 12 y 3 en el móvil 1008; Base Corcovado, con 5 combatientes en el móvil 07; y Base Trevelin, con 4 combatientes en el móvil 2028.

También participa Bomberos Voluntarios de Esquel, con cuatro bomberos y una autobomba, y personal de Protección Civil municipal maquinaria pesada afectada a las tareas, consistente en dos cargadoras y una motoniveladora.

Asimismo, también se cuenta con la colaboración de pobladores de manera voluntaria con asistencia municipal en cuanto a tótems, mangas y combustible.

Al momento de este informe, sábado 31 de enero a las 11 horas, se remarca que el fuego continúa sin ingresar al ejido Esquel. El incendio permanece activo, con avance hacia el este, en dirección a la zona de Ruta Nacional 40.