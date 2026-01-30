30°
32° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 30 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
30 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Trochita luce una nueva locomotora, hecha por un vecino de la ciudad

El artesano y escultor Omar Roberto Mayor realizó una maqueta que desde hoy se suma al museo de La Trochita en Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Viejo Expreso Patagónico "La Trochita" sigue sumando atractivos para esta temporada 2026.

 

En su estación en Esquel, recibieron la donación de una nueva obra que pone en valor tanto al tren a vapor, como a los artistas y artesanos locales.

 

Omar Roberto Mayor donó a la institución una maqueta de la locomotora 114. La cual, a partir de la fecha se encuentra en exposición para los vecinos y turistas.

 

El artesano, carpintero y vecino esquelense, aporta su talento y visión a la historia de los trenes argentinos, y un agregado turístico para el salón de La Trochita, donde se puede acceder a la compra de entradas para las salidas programadas en este verano, un paseo paciente e identitario de la patagonia.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Fin de semana sin alcohol en la Comarca Andina
2
 Sabina Burgo QEPD
3
 Así se gestó el incendio más difícil de combatir en Los Alerces
4
 Así se encuentra la pasarela de Rio Arrayanes hoy
5
 Grave conflicto vecinal: Arrastró a un perro con su auto, se burló de los dueños y los amenazó con un machete
1
 El fuego en PNLA está a 22 kilómetros de Esquel
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
4
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
5
 Un símbolo abandonado: Denuncian que en Ushuaia, las banderas argentinas flamean como trapos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -