La Trochita luce una nueva locomotora, hecha por un vecino de la ciudad

El Viejo Expreso Patagónico "La Trochita" sigue sumando atractivos para esta temporada 2026.

En su estación en Esquel, recibieron la donación de una nueva obra que pone en valor tanto al tren a vapor, como a los artistas y artesanos locales.

Omar Roberto Mayor donó a la institución una maqueta de la locomotora 114. La cual, a partir de la fecha se encuentra en exposición para los vecinos y turistas.

El artesano, carpintero y vecino esquelense, aporta su talento y visión a la historia de los trenes argentinos, y un agregado turístico para el salón de La Trochita, donde se puede acceder a la compra de entradas para las salidas programadas en este verano, un paseo paciente e identitario de la patagonia.

SL