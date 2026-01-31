Quiero ser bombero: requisitos para ser voluntario

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Esquel lanzó la convocatoria para aspirantes correspondientes al período 2026.

Cómo dejó claro la emergencia actual, un rol clave para la región es ser parte de una de las instituciones más importantes de servicio comunitario.

La inscripción está dirigida a personas de entre 18 y 35 años, con vocación de servicio y compromiso solidario.

Entre los requisitos principales se solicita contar con secundario completo sin materias adeudadas, ser mayor de edad, y no poseer antecedentes penales, tanto a nivel nacional como provincial.

Documentos necesarios:

DNI actualizado

Certificado de domicilio

Certificado de deudor alimentario

Además de exámenes psicológico y físico aprobados, entre otros requisitos que serán informados durante el proceso de inscripción.

El comunicado aclara que el cierre de inscripción será el próximo 28 de febrero, por lo que se recomienda a las personas interesadas iniciar los trámites con anticipación.

Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2945 - 452222, o acercarse personalmente al Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Esquel, ubicado en Ameghino 419.