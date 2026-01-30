Nuevo DNI y Pasaporte: el Gobierno lanzó cambios en el diseño y la seguridad

A través de las disposiciones 54 y 55/2026 publicadas este viernes, la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) oficializó una profunda modernización del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del Pasaporte. Los nuevos ejemplares, que entran en vigencia este domingo 1 de febrero, incorporan materiales de alta resistencia y tecnología de punta para prevenir falsificaciones.



El nuevo DNI: Policarbonato y chip inteligente



El cambio más disruptivo en el DNI tarjeta es el paso al policarbonato, un material mucho más duradero que permite el grabado de datos mediante láser e impresión a chorro de tinta. La gran novedad es la incorporación de un chip inteligente de lectura sin contacto, diseñado para fortalecer la protección de la identidad.



Para reforzar la seguridad, se incorporaron medidas de "Nivel 1", las cuales permiten que cualquier ciudadano o autoridad verifique la autenticidad del ejemplar a simple vista sin requerir instrumental especial. En cuanto a su vigencia, el diseño y los plazos varían según la etapa de la vida: para los mayores de 14 años, el documento estándar tendrá una validez de 15 años, mientras que en el caso de los menores de edad se mantienen las renovaciones obligatorias entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14. Por último, los recién nacidos recibirán un DNI provisorio de "cero años" que contará con una validez de seis meses a partir de su emisión.



Pasaportes más seguros y resistentes



En sintonía con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Pasaporte también se renueva. El nuevo ejemplar contará con una hoja de policarbonato personalizada, lo que eleva significativamente su resistencia física ante el uso y el paso del tiempo.

Al igual que el DNI, utilizará grabado láser para los datos identificatorios y contará con un total de 34 páginas con nuevos diseños de seguridad.

¿Qué pasa con los documentos actuales?



Desde el RENAPER aclararon que no es obligatorio cambiar el documento de forma inmediata. Todos los DNI y Pasaportes emitidos con anterioridad conservarán su plena validez legal hasta la fecha de vencimiento que figura en el ejemplar. La transición hacia el nuevo formato será gradual, a medida que los ciudadanos realicen sus renovaciones habituales o soliciten nuevos ejemplares.

Esta actualización posiciona a la Argentina bajo los parámetros internacionales de seguridad documental más exigentes, facilitando la validación de identidad tanto en el territorio nacional como en el exterior.









