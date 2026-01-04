28°
Domingo 04 de Enero de 2026
sociedad |
Cristina Kirchner recibió el alta médica y continuará la recuperación en su casa

El Sanatorio Otamendi informó que la exmandataria evolucionó favorablemente tras ser operada de apendicitis y seguirá el tratamiento bajo control médico domiciliario.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue dada de alta este sábado luego de permanecer internada en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, según confirmó la institución en un parte médico oficial.

 

De acuerdo al comunicado, la evolución clínica fue positiva, lo que permitió retirar el drenaje peritoneal e iniciar un tratamiento antibiótico por vía oral. La recuperación continuará en su domicilio, bajo seguimiento de su equipo médico personal.

 

Fernández de Kirchner había sido trasladada al centro de salud el 20 de diciembre, tras sufrir fuertes dolores abdominales en su vivienda, donde cumple prisión domiciliaria por la condena firme en la causa “Vialidad”. El traslado se realizó con autorización judicial y derivó en una cirugía de urgencia.

 

El Tribunal Oral Federal N°2, a cargo del control de la prisión domiciliaria, había autorizado su internación mientras se desarrollaba el tratamiento. Actualmente, la exvicepresidenta cumple la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, confirmada por la Corte Suprema el año pasado.

 

 

