Feria de artesanos y productores en Villa Futalaufquen

La Intendencia del Parque Nacional Los Alerces invita a la comunidad y a quienes visitan la zona a participar de una feria de artesanos y productores que tendrá lugar este domingo 4 de enero, de 14:00 a 20:00 horas, en Villa Futalaufquen.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer distintos puestos con productos artesanales y regionales, en un entorno natural emblemático del parque. La propuesta busca promover el trabajo de productores locales y ofrecer una alternativa recreativa para disfrutar en familia y al aire libre.

R.G.