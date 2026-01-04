28°
31° 16°
Esquel, Argentina
Domingo 04 de Enero de 2026
04 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Feria de artesanos y productores en Villa Futalaufquen

La actividad, organizada por la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, se realizará este domingo 4 de enero por la tarde y reunirá propuestas locales para vecinos y visitantes.
La Intendencia del Parque Nacional Los Alerces invita a la comunidad y a quienes visitan la zona a participar de una feria de artesanos y productores que tendrá lugar este domingo 4 de enero, de 14:00 a 20:00 horas, en Villa Futalaufquen.

 

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer distintos puestos con productos artesanales y regionales, en un entorno natural emblemático del parque. La propuesta busca promover el trabajo de productores locales y ofrecer una alternativa recreativa para disfrutar en familia y al aire libre.

 

 

R.G.

 

