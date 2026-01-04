33°
Domingo 04 de Enero de 2026
Chubut
04 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Abren las inscripciones para la competencia de aguas abiertas “Bahía de los Palos”

La tradicional prueba ya habilitó el registro para su próxima edición e incluye una clínica exclusiva a cargo de Pilar Geijo.
Por Redacción Red43

Las inscripciones para la nueva edición de “Bahía de los Palos” ya se encuentran oficialmente abiertas. La competencia de aguas abiertas invita a nadadores y nadadoras a vivir una experiencia que va más allá de la carrera, combinando desafío deportivo, aprendizaje y contacto pleno con el entorno natural.

 


La prueba contará con distancias de 2.500 metros, 1.200 metros y 500 metros, pensadas para distintos niveles de experiencia. Además de la participación en la carrera, la inscripción incluye el acceso como oyente a una clínica exclusiva de natación en aguas abiertas dictada por Pilar Geijo, una de las máximas referentes de la disciplina.

 


La competencia se presenta como una oportunidad única para entrenar, aprender y ser parte de una experiencia integral en aguas abiertas, con el acompañamiento de una referente de nivel internacional.

 

 

 

R.G.

 

