04 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trail, montaña y aventura: llega el Desafío Las Mellizas

La primera edición de la competencia se correrá el 17 de enero en Sierra Colorada, Chubut, con distancias de 5, 10 y 15 kilómetros.
Ya se encuentran abiertas las inscripciones para la 1ª edición del Trail Running Desafío “Las Mellizas”, una nueva propuesta deportiva que invita a los amantes del running y la montaña a desafiarse en un entorno natural único de la región.

 


La competencia se llevará a cabo el 17 de enero de 2026 en el predio Kintün Folil, ubicado en Sierra Colorada, Chubut, y contará con tres distancias pensadas para distintos niveles de corredores: 5 km, 10 km y 15 km.

 


Los valores de inscripción son de $10.000 para los 5 km, $15.000 para los 10 km y $25.000 para los 15 km. Las personas interesadas pueden anotarse completando el formulario online, donde al finalizar se brinda la información de pago correspondiente (alias o CVU).

 

La inscripción se realiza de manera online a través del siguiente formulario: https://forms.gle/D1R5wHRgBPSeZDFR7

 


Para confirmar la inscripción, se deberá enviar el comprobante de pago junto con nombre y apellido completo al WhatsApp 2945-468920. Desde la organización invitan a no demorar la inscripción y asegurarse un lugar en esta primera edición del Desafío Las Mellizas, que promete deporte, naturaleza y aventura.

 

 

 

R.G.

 

