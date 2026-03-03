Alerta por vientos fuertes y lluvias para este martes en Esquel

El Servicio Meteorológico prevé un martes de condiciones climáticas adversas para la ciudad. Tras una madrugada mayormente nublada con una temperatura de 7°C, el tiempo comenzará a desmejorar a partir de la mañana con la llegada de lluvias aisladas.

Vientos y ráfagas intensas

El fenómeno más destacado de la jornada será la intensidad del viento proveniente del sector Noroeste y Oeste:

Mañana: Vientos de entre 23 y 31 km/h con ráfagas de hasta 69 km/h.

Tarde: Se espera el pico de intensidad, con ráfagas que oscilarán entre los 79 y 87 km/h.

Noche: La intensidad disminuirá levemente, aunque se mantendrán ráfagas de hasta 78 km/h.

Precipitaciones y temperatura

La probabilidad de lluvias aisladas se mantendrá entre un 10% y 40% desde la mañana hasta la noche. En cuanto a la temperatura, se espera una máxima de 19°C por la tarde, la cual descenderá bruscamente hasta los 9°C al finalizar el día. Se recomienda a los vecinos asegurar objetos que puedan ser volados por el viento y circular con precaución ante la calzada húmeda.