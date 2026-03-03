11°
Alerta por vientos fuertes y lluvias para este martes en Esquel

El pronóstico para el 3 de marzo anticipa una jornada marcada por la inestabilidad climática, con ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h durante la tarde.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico prevé un martes de condiciones climáticas adversas para la ciudad. Tras una madrugada mayormente nublada con una temperatura de 7°C, el tiempo comenzará a desmejorar a partir de la mañana con la llegada de lluvias aisladas.

 

Vientos y ráfagas intensas

 

El fenómeno más destacado de la jornada será la intensidad del viento proveniente del sector Noroeste y Oeste:

 

Mañana: Vientos de entre 23 y 31 km/h con ráfagas de hasta 69 km/h.

 

Tarde: Se espera el pico de intensidad, con ráfagas que oscilarán entre los 79 y 87 km/h.

 

Noche: La intensidad disminuirá levemente, aunque se mantendrán ráfagas de hasta 78 km/h.

 

Precipitaciones y temperatura

 

La probabilidad de lluvias aisladas se mantendrá entre un 10% y 40% desde la mañana hasta la noche. En cuanto a la temperatura, se espera una máxima de 19°C por la tarde, la cual descenderá bruscamente hasta los 9°C al finalizar el día. Se recomienda a los vecinos asegurar objetos que puedan ser volados por el viento y circular con precaución ante la calzada húmeda.

 

