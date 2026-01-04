33°
ANSES confirmó los montos de la AUH y otras asignaciones para enero de 2026

El organismo previsional oficializó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y asignaciones familiares.
El cronograma de pagos de la ANSES vuelve a ubicarse entre los temas más consultados del inicio de cada mes, especialmente por las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). 

 


Para enero de 2026, la AUH tendrá un valor de $125.518 por hijo. En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto ascenderá a $408.705, de acuerdo con lo informado oficialmente. En tanto, la Asignación por Embarazo quedó establecida en $118.454,32 por hijo.

 


Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo alcanzará los $62.765 para el primer tramo de ingresos, según precisó el Ministerio de Capital Humano. Estos valores se rigen por el esquema de movilidad mensual vigente desde abril de 2024, que garantiza actualizaciones automáticas acompañando el índice de inflación.

 


El aumento de enero también impactará en el resto de las prestaciones sociales. La jubilación mínima será de $349.303,33, con la posibilidad de llegar a $419.303,33 si se confirma el pago de un bono extraordinario.

 

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un haber base de $279.443,60, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se ubicarán en $244.523,04, ambas con chances de incrementarse si se otorga el refuerzo adicional.

 


En cuanto al calendario de pagos, la ANSES informó que las acreditaciones de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo de enero comenzarán el 12 de enero, organizadas según la terminación del DNI y se extenderán hasta el 22 de enero. 

 


Finalmente, desde el organismo recordaron que para mantener el beneficio es obligatorio cumplir con los controles de salud, la asistencia escolar y la presentación anual de la libreta nacional de seguridad social, salud y educación.

 

 

R.G.

 

