Verano total: se esperan 35° este domingo en Esquel

04 de Enero de 2026
El sábado, el calor llegó al punto más alto del 2026: la sensación térmica superó los 34 ° e incluso de noche, la media fue de 20° en Esquel.
El domingo arranca desde ahí, llegando a un pequeño alivio de 15° en la madrugada para volver a subir y alcanzar nuevamente los 34°.
Pese a ser verano, la temperatura a típicamente alta refuerza los cuidados para las personas sensibles, niños, respecto a la hidratación y exposición al sol, siempre con protector solar y cuidandose en las horas del mediodía.
Algunas ráfagas de 30 kilómetros por hora darán una brisa, pero a no confiarse frente al alerta hidrica de la región que hace que la ducha y el tomar agua, sean asuntos a los que tratar con atención.
