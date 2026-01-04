28°
Verano total: se esperan 35° este domingo en Esquel

Nuestra ciudad vive días y noches de altas temperaturas. Así será el clima hoy.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El sábado, el calor llegó al punto más alto del 2026: la sensación térmica superó los 34 ° e incluso de noche, la media fue de 20° en Esquel.

 

El domingo arranca desde ahí, llegando a un pequeño alivio de 15° en la madrugada para volver a subir y alcanzar nuevamente los 34°.

 

Pese a ser verano, la temperatura a típicamente alta refuerza los cuidados para las personas sensibles, niños, respecto a la hidratación y exposición al sol, siempre con protector solar y cuidandose en las horas del mediodía.

 

Algunas ráfagas de 30 kilómetros por hora darán una brisa, pero a no confiarse frente al alerta hidrica de la región que hace que la ducha y el tomar agua, sean asuntos a los que tratar con atención.

 

SL

 

