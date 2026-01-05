Tomaron juramento en sus nuevos cargos los funcionarios municipales

El intendente Matías Taccetta tomó juramento en la mañana de hoy a los funcionarios municipales que asumieron en sus nuevos cargos.

Juan Martín Ripa tomó el lugar que era ocupado por Gustavo Simieli, como secretario General de Intendencia.

Respecto a su designación, el intendente recalcó que "cuando él era candidato a intendente en 2015, yo lo quería acompañar" y en ese momento, el mismo había sido convocado: "me había convocado para ser Secretario de Hacienda si (él) llegaba a ser intendente y de ahí nos conocimos".

Y en lugar de Ripa, de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, asumió el secretario Juan Carlos Fonseca.

También se confirmó la elevación de direcciones municipales al rango de subsecretarías. En ese esquema, Carolina Lemir quedó al frente de la Subsecretaría de Espacios Verdes, Nidia Leiva continuará como subsecretaria de Asesoría Legal y Paula Botto asumió como subsecretaria de Producción.

Sobre esto, el intendente remarcó que "tanto Carolina Lemir como Paula Botto, en cada una de las áreas entendíamos que era necesario premiar su trabajo y también darle mayor volumen político a esas dos áreas".

Sobre el rol de Botto, ya tiene proyectos inminentes: "el trabajo que nos queda por delante con el parque industrial es un trabajo que va a llevar unos años más de poder instalarse cada una de las empresas que están interesadas en instalarse" y esperan que se avance en eso prontamente: "dos empresas locales que anteriormente ya intentaron radicarse en el parque y por diversos motivos no pudieron hacerlo vuelven a estar interesadas. En este momento no queremos perder ese espacio".

Y respecto al área de Lemir, el trabajo de la Plaza del Cielo, además de plazoletas y sectores barriales que serán reacondicionados: "más que un inicio, es una continuidad".

