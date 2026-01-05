33°
05 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Ola de calor: un turista extranjero se deshidrató y tuvo que ser socorrido

Tuvo intenciones de realizar una travesía, y se desorientó. Ocurrió en Rio Pico y fue socorrido por oficiales de la Unidad Regional Esquel.
Escuchar esta nota

La Unidad Regional Esquel recibió en la mañana de hoy una alerta desde la comisaria de Río Pico por la búsqueda de paradero de un turista.

 

Personal policial recibe un llamado telefónico por parte de Defensa Civil Esquel, el cual informaba, sobre un turista extranjero extraviado en Zona Lago número 2 (campo Guitar), el cual presentaría problemas para movilizarse (caminar) y deshidratación. 

 

De forma inmediata uniformados se dirigieron al lugar, teniendo ubicación con coordenadas (georreferencia).

 

Luego de aproximadamente una hora de búsqueda en la zona indicada, los efectivos dan con el paradero del turista, quien resulta ser una persona mayor de edad extranjero.

 

El turista presentaba síntomas de deshidratación, fiebre, nauseas, por lo cual se le dio la asistencia primaria y se lo trasladó a la guardia del hospital.

 

El mismo refirió a uniformados que tuvo intenciones de realizar una travesía, y se desorientó. Quedó en observación por el día de hoy.

 

