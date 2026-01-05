Se ajustan los detalles para la 3° edición del Torneo Binacional de Voley

Ya están abiertas las inscripciones para participar de la 3° edición del Torneo Binacional de Voley Libre, masculino y femenino; torneo organizado por el profesor Jorge Montesino a través de la Escuela Municipal de Voley de Trevelin.

Dicho torneo se jugará desde el viernes 20 al domingo 22 de febrero y, según se informó, las inscripciones ya están abiertas, pero hay que tener muy en cuenta que los cupos son limitados.

La tercera edición se jugará íntegramente, en dos canchas simultáneas, en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin.

El costo de inscripción es de 100 mil pesos por equipos, además del pago de arbitraje (10 mil pesos) por cada uno de los partidos.

El torneo se jugará en dos zonas, clasificando los dos primeros de cada una de ellas, tanto de las mujeres, como de los varones, recordando que la categoría es libre.

Se informó que cada equipo deberá estar integrado con un mínimo de 6 jugadores y un máximo de 12 y los partidos se jugará a dos sets de 25 puntos cada uno (diferencia de dos), en tanto si hubiera un tercero se jugará a 15 puntos (también con diferencia de dos).

Los primeros cuatro equipos de cada categoría recibirán un trofeo. Habrá premios en dinero en efectivo para los dos mejores en cada una de las categorías, en tanto quien termine en la tercera posición tendrá la inscripción gratis para el torneo del año siguiente.

Para mayor información los equipos interesados deberán comunicarse al WhatsApp 2945 404228.