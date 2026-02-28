El santacruceño Matías Campeón se metió entre los líderes en el Chubut Turístico

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Matías Campeón es el jugador con menos puntaje ELO entre los seis primeros. Tras haber superado en la tarde de ayer a Daniel Gómez de Buenos Aires, el cimbronazo lo dio anoche al superar al GM Martín Lorenzini en el marco de la tercera ronda del Torneo Abierto de Ajedrez Chubut Turístico que se juega en Esquel.

Hasta el momento son cuatro los ajedrecistas que sumaron puntaje ideal tras la cuarta ronda de anoche.

Por desempate, el líder es el uruguayo GM Andrés Rodríguez Vila, quien superó con piezas blancas a Eugenio Crespo.

Detrás de Rodríguez Vila se ubica Salvador Alonso quien superó con negras al comodorense Maximiliano Aguinaga, en tanto el joven Ilan Schnaider venció en una difícil partida al MI Mario Leskovar, oriundo de la localidad de Cipolletti.

En la jornada de hoy se jugarán las partidas cuarta y quinta, remarcando que a las 14 habrá dos partidas por demás increíbles: en la mesa 1 jugarán Ilan Schnaider, de Torre Blanca Buenos Aires, ante el uruguayo Andrés Rodríguez Vila y, en la mesa de al lado, Salvador Alonso ante Matías Campeón.

Si a partir de las 14 horas no atiendo el teléfono, será porque estaré mirando (y aprendiendo) estas partidas.

LA GRAN VICTORIA DE CAMPEÓN

Con piezas blancas, el santacruceño venció a Lorenzini tras 52 movidas. Lo primero que hizo Campeón (que increíble su apellido) fue sacar las piezas sobre el sector derecho, ubicando dos diagonales de peones ya en la movida 9.

En la movida 27, en igualdad de piezas, el santacruceño tenía la gran ventaja de las columnas A y B para las torres blancas, en tanto Lorenzini tenía prácticamente anuladas las movidas de sus torres.

A partir de allí comenzó a edificarse el dominio de Campeón, pero no hay que olvidarse que enfrente estaba un GM.

Diez movidas más tarde, con dos peones de diferencia, Campeón quedó mejor posicionado. El único alfil de Lorenzini con poco recorrido por hacer, con los pocos peones trabados y solo con el carril de la torre. Poco para ganar una partida.

La partida se definió con la posibilidad de coronar dos peones, mucho para el GM Lorenzini.

Una gran victoria para Campeón, muy festejada en Rio Gallegos, sobre todo en la UTN.

En otro orden de cosas, debemos señalar que el mejor esquelense hasta el momento, cumplidas tres rondas, es Horacio Hernández quien anoche sumó medio punto (descanso) sumando en total 2 ½ para ubicarse en la novena posición.

Recordemos que el ganador de la quinta edición de Chubut Turístico embolsará 1.000 dólares (billete en mano), en tanto habrá premios especiales para el mejor esquelense, para la mejor mujer (por ahora Milagros Brizzi, séptima posición en la general) y para el mejor no ranqueado (José Varas, puesto 36 con 1 ½), entre otros tantos premios a entregar.