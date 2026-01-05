33°
Lunes 05 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Comenzaron las reparaciones en el asfalto dañado por las altas temperaturas

La Municipalidad de Esquel inició trabajos de reparación en la intersección de O’Higgins y Urquiza, luego de que las altas temperaturas provocaran el deterioro del asfalto. 
La Municipalidad de Esquel inició trabajos de reparación en la intersección de las calles O’Higgins y Urquiza luego de que, a raíz de las altas temperaturas, se produjera la rotura del hormigón de la calzada.

 

Según se informó, fueron los propios vecinos del sector quienes dieron aviso a las autoridades municipales al detectar que el pavimento se había “reventado” producto del calor extremo que viene azotando a la zona. Ante esta situación, intervino la cuadrilla de pavimento, que se hizo cargo de levantar todo el material que presentaba daños.

 

Las tareas contemplan la remoción completa del hormigón afectado, la realización del compactado necesario y la posterior reconstrucción de la calzada. En ese marco, se renovarán los dos paños que resultaron dañados, junto con los cordones cuneta que también sufrieron roturas.

 

Desde el municipio solicitaron circular con precaución por el sector mientras se desarrollan los trabajos.

 

 

