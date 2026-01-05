Denuncian graves irregularidades de una empresa de viajes estudiantiles en Esquel y Trevelin

Padres de alumnos pertenecientes a la Fundación Educativa, el Colegio Salesiano y la Escuela Bilingüe de Trevelin han manifestado su profundo malestar y sensación de estafa ante una serie de incumplimientos registrados durante el reciente viaje de egresados a Florianópolis. Las críticas apuntan directamente a la empresa F2, con sede en Bariloche, cuyo titular es Germán Frers, y a su representante Diego Rodríguez, por no haber respetado las condiciones contractuales por las que las familias pagaron con esfuerzo.

La principal irregularidad comenzó con el transporte, dado que se había contratado y abonado un itinerario aéreo exclusivo a través de Aerolíneas Argentinas saliendo desde Esquel. Sin embargo, los estudiantes fueron trasladados inicialmente en colectivo hasta Bariloche para luego ser derivados a la empresa Flybondi. Esta situación no solo ignoró la elección expresa de los padres, quienes buscaban evitar las habituales cancelaciones de las aerolíneas de bajo costo, sino que además expuso a los jóvenes a una situación crítica al quedar varados seis horas dentro de un avión por fallas técnicas antes de despegar hacia Brasil.

La experiencia en el destino tampoco cumplió con lo prometido, ya que se reportaron serias deficiencias en la alimentación que provocaron pérdida de peso en varios alumnos. Un hecho de especial gravedad fue la falta de previsión para un estudiante celíaco, cuya dieta nunca fue contemplada a pesar de las constantes advertencias de su madre. Asimismo, el grupo sufrió la incertidumbre respecto a la cobertura médica del seguro Assist Card cuando algunos chicos presentaron cuadros de fiebre, ya que la empresa no brindó certezas sobre la vigencia del servicio durante la estadía.

El regreso fue el tramo más conflictivo del viaje. Tras llegar de Brasil a Córdoba, la empresa canceló el vuelo programado hacia Bariloche alegando falta de operatividad, aunque los padres pudieron constatar mediante sistemas de seguimiento que el vuelo en cuestión partió normalmente. Esto obligó a los chicos a realizar un extenuante viaje terrestre en un colectivo que, además, partió con muchas horas de retraso. Ante la falta de respuestas, las familias debieron recurrir a la intervención de Diego Lapenna, Ministro de Turismo de la provincia, quien realizó gestiones para presionar al titular de la empresa y asegurar que el transporte finalmente se hiciera efectivo para que los alumnos llegaran a sus hogares en la madrugada del primero de enero.

Finalmente, persiste el reclamo por un depósito de cincuenta dólares que cada alumno debió entregar en el hotel como garantía por posibles daños. A pesar de que no se registraron inconvenientes en las instalaciones, el dinero no ha sido devuelto y el representante Diego Rodríguez desapareció de los canales de comunicación tras abandonar los grupos de contacto con los padres. Ante este escenario, las familias de Esquel y Trevelin se encuentran evaluando acciones ante Defensa al Consumidor y otras instancias legales, mientras advierten que situaciones similares habrían afectado a otros grupos escolares de la región y de la localidad de Sarmiento.

E.B.W.