Lunes 05 de Enero de 2026
05 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Ruta Nacional 3: Un motociclista brasileño resultó herido tras chocar con un guanaco

El accidente ocurrió a 100 kilómetros de Río Gallegos cuando el turista se dirigía hacia Ushuaia. Testigos alertan por la presencia masiva de animales silvestres en la calzada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un viaje con destino a Ushuaia terminó de manera accidentada para un turista brasileño este domingo por la mañana. El motociclista circulaba por la Ruta Nacional 3 cuando, a la altura del kilómetro 100 desde Río Gallegos, un guanaco se cruzó de forma imprevista en su camino.

 

 

El impacto provocó que el conductor perdiera el control de su moto y cayera sobre el asfalto, sufriendo diversos golpes de consideración. A pesar de la violencia del choque, el hombre permaneció consciente en todo momento y fue socorrido inicialmente por otros automovilistas que transitaban por el lugar. Debido a la distancia y la ubicación del siniestro, la asistencia médica y policial demoró casi dos horas en arribar al sitio para efectuar el traslado sanitario hacia el hospital.

 

 

Alerta por presencia de fauna

 

Testigos presenciales del hecho advirtieron sobre la gran cantidad de guanacos que se encuentran actualmente en los márgenes de la calzada en ese sector de la provincia de Santa Cruz.

 

 

Ante este nuevo incidente, las autoridades locales reiteraron la importancia de extremar las medidas de precaución al conducir. El riesgo por la presencia de fauna silvestre en la Ruta 3 es una constante, por lo que se recomienda moderar la velocidad y mantener una vigilancia activa sobre los alrededores de la ruta para evitar maniobras bruscas ante el cruce repentino de animales.

 

 

F.P

 

