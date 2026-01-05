El Natatorio Municipal N°2 inicia sus pruebas piloto y proyecta un fuerte impacto social

Tras un extenso período de espera, el Natatorio Municipal N°2 de Esquel ha comenzado a recibir a sus primeros usuarios en una fase de ajuste y diagnóstico. Diego Thuman, Coordinador de Natación de la Municipalidad, remarcó la importancia política y operativa de este hito: "Después de muchísimos años, diez años que veníamos con tiras y aflojes, esta vez se pudo hacer realidad; se puso lo que había que poner, las inversiones, el tiempo y el personal a disposición".

Actualmente, el complejo funciona bajo una modalidad de prueba piloto con grupos específicos, como el equipo Máster y nadadores de aguas abiertas, con el fin de testear cada rincón del edificio. Según explicó el funcionario, la intención es "que se vea que está en funcionamiento, ver si hay que hacer algunos ajustes o lo que pueda llegar a mejorarse". En ese sentido, uno de los puntos clave ha sido la puesta a punto del agua, que ya se encuentra templada y en condiciones sanitarias.

Respecto a la temperatura, Thuman detalló que el rango ideal oscila entre los 28 y 30 grados, dependiendo del perfil del usuario. "Muchas veces 28 grados está óptima para los nadadores, mientras que 30 está linda para los menores o la gente que hace actividad más pasiva", señaló, advirtiendo además que no se exceden esos límites para garantizar la salud de los asistentes y evitar la proliferación de bacterias.

El impacto social de la obra ya se percibe en la planificación administrativa. La Municipalidad ya realizó una preinscripción con un fuerte enfoque barrial debido a que, según Thuman, "ya tenemos una gran demanda del natatorio". Si bien durante enero y febrero las instalaciones se volcarán a las actividades de colonia, el objetivo es organizar las escuelitas municipales para que comiencen a funcionar de manera fija a partir de marzo.

Finalmente, el nuevo natatorio no solo servirá para descomprimir la saturada agenda de la pileta número uno, sino que abrirá puertas al deporte federado. Thuman adelantó que se proyectan espacios para que clubes como Independiente, San Martín y Del Campo puedan "ir formando y armando su propia escuelita de natación". Mientras tanto, la fecha de la inauguración oficial está siendo coordinada junto al Intendente Matías Taccetta para dar el cierre formal a un proyecto histórico para Esquel.

