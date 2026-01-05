19°
Lunes 05 de Enero de 2026
05 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Histórica prueba piloto en el Natatorio Municipal N° 2 de Esquel

Tras una década de gestiones y espera, el Intendente Matías Taccetta y el equipo de deportes supervisaron el funcionamiento de las nuevas instalaciones junto a nadadores de la escuela municipal.
La ciudad de Esquel vivió una jornada cargada de simbolismo y avances técnicos con la realización de la primera prueba piloto en el Natatorio Municipal número 2. Si bien la ceremonia de inauguración oficial se concretará a la brevedad, la pileta recibió hoy a sus primeros nadadores, todos usuarios regulares del Natatorio Municipal, con el objetivo de testear el comportamiento del agua, la temperatura ambiente y la operatividad de los vestuarios y el sistema de duchas.

 

El encuentro informal contó con la presencia del intendente Matías Taccetta, quien estuvo acompañado por el gerente de la UPREMU, Iván Pereira, el director de deportes, Diego Galmes, y el coordinador de natación, Diego Thuman. También participaron activamente los profesores de la Escuela Municipal de Natación, junto a entrenadores y los integrantes del equipo Máster de Esquel, quienes fueron los encargados de realizar las primeras brazadas en el nuevo recinto. Los presentes compartieron un clima de profunda satisfacción y capturaron el momento a través de fotografías que reflejan el cierre de una etapa de incertidumbre.

 

La puesta en marcha de esta infraestructura representa la culminación de un proyecto que demandó diez años de gestiones a través de distintos gobiernos. La concreción de la obra no sólo significa una ampliación de la oferta deportiva local, sino también el cumplimiento de un anhelo histórico para la comunidad de nadadores. Durante la jornada, se destacó la importancia de haber superado los diversos obstáculos técnicos y administrativos para que, finalmente, el nuevo natatorio sea una realidad tangible para todos los vecinos de la ciudad.

 

 

 

 

 

