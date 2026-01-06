22°
Esquel, Argentina
Martes 06 de Enero de 2026
06 de Enero de 2026
Operativos en Alto Río Percy para prevenir incendios y reforzar la presencia policial

Durante el último fin de semana se llevaron adelante operativos preventivos en la zona de Alto Río Percy, en conjunto con la Policía del Chubut, a través de la Sección Operaciones de la Unidad Regional Esquel.
Por gestión y solicitud del intendente Matías Taccetta, durante el último fin de semana se llevaron adelante operativos preventivos en la zona de Alto Río Percy, en conjunto con la Policía del Chubut, a través de la Sección Operaciones de la Unidad Regional Esquel.

 

Los controles policiales se realizaron  con el objetivo de reforzar la presencia policial en el sector, observar zonas sensibles y prevenir posibles focos de incendio, en un contexto de alto riesgo ambiental por Emergencia Hídrica.

 

Durante los operativos se efectuaron patrullajes preventivos y controles, principalmente en sectores de acceso al río y áreas donde habitualmente se instalan fogones. En este marco, el personal policial también se abocó a informar y concientizar a vecinos y turistas sobre la prohibición de hacer fuego, incluso en fogones, medida vigente por razones de seguridad y cuidado del ambiente.

 

Desde el municipio se destacó el trabajo coordinado con la Policía del Chubut y se remarcó la importancia de sostener estas acciones preventivas, especialmente ante el riesgo de incendios forestales y la situación de Emergencia Hídrica que atraviesa la ciudad.

 

La Municipalidad de Esquel solicita a la comunidad respetar las normativas vigentes, colaborar con los controles y actuar con responsabilidad para proteger los bosques.

 

