La peor Nochebuena para Akira, la perrita que fue agredida por la policía: 16 balas de goma en su cuerpo

Akira tiene ocho años, es una perra pitbull y pasó la Nochebuena defendiendo su casa. Terminó con 16 impactos de balas de goma, disparadas por efectivos policiales que intentaban ingresar al patio de la vivienda de su dueña, Ángela. “No estoy en contra de la persecución policial, estoy en contra de la maldad que tuvieron con mi perra”, resumió la mujer.

Todavía atravesada por la bronca y el miedo, relató que todo ocurrió el miércoles 24 de diciembre de 2025, entre las 21 y las 23, cuando ella no estaba en su domicilio, de calle Ceferino Namuncurá, de Neuquén. Esa noche previa a Navidad se desarrollaba una persecución policial en el barrio por un presunto robo cometido por personas que huían de la Policía escapando por los techos de las viviendas.

En ese contexto, efectivos ingresaron primero al patio de un vecino —con autorización— y desde allí continuaron la persecución por los techos linderos. “Llegaron hasta mi casa y empezaron a correr por arriba de los techos. En un momento saltan y ven un patio interno que yo tengo. Vieron que la puerta del quincho estaba abierta y quisieron entrar por ahí”, contó.

Cuando los Policías quisieron descender, abajo, en el patio, los esperaba Akira. “Ella defendió su casa. No los dejó bajar. Tengo los videos de las cámaras donde se ve todo: cómo ponen la escalera, cómo intentan bajar y no pueden, y cómo después le disparan”, aseguró Ángela. Los disparos no fueron intimidatorios ni al aire, insiste: “Fueron directos a ella. Por la gravedad de las heridas no hay dudas”.

En un video, registrado por la cámara de seguridad de un vecino, se advierte la secuencia. Un grupo de policías permanece sobre el paredón y alumbra con linternas hacia el patio. Entre las maniobras que realizan colocan una escalera, pero automáticamente la sacan. A las 21:58 la perra corre a toda velocidad por el patio.

Cuando Ángela volvió a su casa a las 2:30 de la madrugada, encontró que Akira recibió 16 balazos de goma en un solo costado del cuerpo. Presenta orificios de entrada, heridas profundas y restos de perdigones que debieron ser extraídos en la veterinaria. “Le sacaron dos perdigones y después encontré otros en el patio”, relató su dueña.

La recuperación es lenta y dolorosa. “Ya el viernes estaba un poco más animada, pero sigue en riesgo. Las heridas se pueden infectar. Tengo que curarla llenando los orificios con azúcar y cremas cicatrizantes para que empiece a cerrar”, describió. Este lunes, Akira continuaba con cuatro heridas profundas que aún no cicatrizan.

Para Ángela, el límite es claro: “Akira no atacó a nadie. Estaba en su casa. Defendió su territorio. Esto no fue un error, fue maldad”. En tanto, debido a los gastos de veterinaria que superan los 100 mil pesos, se comenzó a realizar una colecta solidaria, Ángela realizó la denuncia en la Comisaría 41 y también en Fiscalía, aunque hasta el momento no recibió contacto del Ministerio Público Fiscal. La noche siguiente, el 25 de diciembre a las 7:30 de la mañana, se realizaron allanamientos en el barrio, en el marco de los mismos hechos que habían sido noticia por una persecución policial vinculada a robos.

“Cuando vinieron, les mostré cómo habían dejado a mi perra y nadie se hizo cargo. Había una mujer que dirigía el operativo y nadie me dijo quiénes habían estado la noche anterior”, señaló.

Con el correr de los días, algunos efectivos de la Policía Metropolitana que participaron del operativo se acercaron a su casa. “Me explicaron lo que pasó y el responsable de las lesiones de Akira vino a pedir perdón. Dijo que fue un solo disparo, que salen 26 perdigones, pero yo le dije que él sabía el daño que había hecho y que no se quedó a ayudar ni apareció antes”, contó.