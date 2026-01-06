22°
Martes 06 de Enero de 2026
La insólita y repudiable actitud de turistas que “instalaron” un inodoro en una playa de Madryn

La fotografía con el sanitario recorrió rápidamente las redes sociales y la gente expresó su repudio. Todavía no se sabe qué medidas tomarán las autoridades.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hecho tan insólito como preocupante se volvió viral en las últimas horas en Puerto Madryn: un grupo de personas (presuntamente turistas) se instaló con un campamento improvisado en plena playa y colocó un inodoro a cielo abiertoa escasos metros del mar y en la zona de playa Káiser.

 

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales a partir de una publicación que rápidamente fue replicada por usuarios locales, generando malestar, indignación y fuertes críticas por el impacto ambiental y el uso indebido del espacio público.

 

 En las fotos se observa un sanitario instalado sobre la arena, sin ningún tipo de cerramiento ni sistema adecuado, en una zona natural frecuentada por vecinos y turistas. Además, se le realizó un pozo el que fue rodeado de maderas. Algo tan insólito como repudiable. Habrá que ver ahora que medidas toman las autoridades con los turistas.

 

Fuente: Canal 12

 

