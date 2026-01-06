Esquel: corte de luz por cambio de transformador

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informa a sus usuarios de energía eléctrica de la ciudad de Esquel que durante el día miércoles 7 de enero se realizará un corte en el suministro eléctrico.

Cambio de transformador, mantenimiento preventivo y podas preventivas en líneas de media tensión urbana.

Horarios de 08:30 a 10:30 Hs.

Sectores afectados:

Entre calle Avellaneda y Vicente Calderón desde Avenida Holdich e Int. Harris.

Entre Almafuerte y calle Avellaneda desde Avenida Perón a Ruta Nacional Nº 259.

Entre calle Avellaneda y calle Bernardo Jose Monteagudo desde Avenida Holdich a Ruta Nacional Nº 259.

Barrio Tres Sargentos.

Barrio Los Sauces.

R259 desde Axion a Cruce con Ruta Nacional N° 40.

Zona Rural Ruta Nacional N°40 / Aeropuerto.

Zona Nahuelpan.

Valle Chico.

Zona Cerro Colorado.