06 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Esquel: corte de luz por cambio de transformador

Mañana miércoles por la mañana, distintas zonas de la ciudad serán afectadas por el mantenimiento preventivo y podas preventivas en líneas de media tensión urbana.
La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informa a sus usuarios de energía eléctrica de la ciudad de Esquel que durante el día miércoles 7 de enero se realizará un corte en el suministro eléctrico.

 

Cambio de transformador, mantenimiento preventivo y podas preventivas en líneas de media tensión urbana.

 

Horarios de 08:30 a 10:30 Hs.

 

Sectores afectados:
Entre calle Avellaneda y Vicente Calderón desde Avenida Holdich e Int. Harris.
Entre Almafuerte y calle Avellaneda desde Avenida Perón a Ruta Nacional Nº 259.
Entre calle Avellaneda y calle Bernardo Jose Monteagudo desde Avenida Holdich a Ruta Nacional Nº 259.
Barrio Tres Sargentos.
Barrio Los Sauces.
R259 desde Axion a Cruce con Ruta Nacional N° 40.
Zona Rural Ruta Nacional N°40 / Aeropuerto.
Zona Nahuelpan.
Valle Chico.
Zona Cerro Colorado.

 

