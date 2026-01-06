22°
Martes 06 de Enero de 2026
06 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Trámites más ágiles: El asistente virtual "Tina" llega a la web oficial de ANSES.

El asistente virtual permite obtener información de servicios y derivar consultas a otros organismos estatales de manera rápida y sencilla.
Con el objetivo de agilizar la atención y brindar respuestas inmediatas a los beneficiarios, el Ministerio de Capital Humano anunció la integración de "Tina", el asistente virtual del Estado Nacional, a la página oficial de ANSES (www.anses.gob.ar).

 

 

Esta herramienta, que ya se encontraba operativa en el portal argentina.gob.ar, ahora se suma al sitio del organismo previsional para funcionar como una guía interactiva en la búsqueda de información sobre asignaciones, jubilaciones, pensiones y diversos programas sociales.

 

 

Atención permanente y funciones integrales

 

Una de las principales ventajas de esta incorporación es su disponibilidad absoluta: el asistente virtual está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.

 

 

Más allá de responder dudas específicas sobre ANSES, el sistema cuenta con la capacidad de derivar consultas a otros organismos estatales según la necesidad del usuario, centralizando la información y evitando trámites presenciales innecesarios.

 

 

Cómo utilizar el asistente

 

El acceso al sistema es sumamente intuitivo y no requiere de conocimientos técnicos previos:

 

 

  1. Ingreso: Al entrar en la web de ANSES, el usuario visualizará el avatar de "Tina" en el margen inferior derecho de la pantalla.

     

  2. Interacción: Al hacer clic, se despliega una ventana donde se puede escribir la consulta de forma detallada o seleccionar alguna de las opciones predeterminadas que ofrece el menú inicial.

     

Esta medida forma parte de un plan de modernización que busca reducir los tiempos de espera y acercar el Estado a los ciudadanos de una manera más eficiente y directa, especialmente para quienes residen en localidades alejadas de las oficinas físicas.

 

1
