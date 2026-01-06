Columnas convectivas: cómo el incendio originado por rayos logró cruzar el Lago Menéndez.

El Intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández, brindó un informe técnico detallado sobre el complejo comportamiento del incendio forestal que afecta el área del Lago Menéndez. Según explicó la autoridad máxima del área protegida, el siniestro —cuyo origen fue natural por la caída de rayos— ha entrado en una fase crítica debido a su capacidad de propagación a larga distancia.

El fenómeno de las pavesas y el cruce del lago

Hernández detalló que, si bien el cuerpo principal del incendio se encuentra en la margen oeste del Lago Menéndez, el fuego ha logrado "saltar" el espejo de agua hacia el sector de la Ruta Provincial N° 71. Este fenómeno se produce a través de lo que técnicamente se conoce como columnas convectivas.

"El fuego genera material incandescente (pavesas) que cae a veces a más de mil metros de distancia del frente del fuego", precisó el Intendente. Esta situación ha provocado la aparición de múltiples focos secundarios en zonas que anteriormente estaban fuera de peligro, obligando a los brigadistas a redoblar esfuerzos en la contención de estos nuevos puntos de calor.

Corte de la Ruta 71 por seguridad

Ante la imprevisibilidad del avance del fuego y la densa presencia de humo, la intendencia del Parque dispuso el corte total del tránsito sobre la Ruta 71, en el tramo comprendido entre Bahía Rosales y la Portada Norte.

Hernández justificó la medida basándose en dos pilares fundamentales:

Seguridad ciudadana: "Buscamos que la gente no quede eventualmente encerrada en una zona con humo o incluso con fuego", señaló. Operatividad: Garantizar la fluidez necesaria para que los vehículos de emergencia, camiones hidrantes y camionetas de brigadistas puedan circular sin interferencias de vehículos particulares.

Trabajo en terreno

Actualmente, el personal de combate está concentrado "fuertemente en la atención y contención de los focos secundarios" que han brotado cerca de la traza de la ruta. La situación meteorológica y la intensidad de las columnas convectivas continúan siendo los factores de mayor riesgo para el control definitivo del incendio.

Desde la Intendencia del Parque se solicita a los visitantes y residentes respetar de manera absoluta los cortes establecidos, ya que el comportamiento del fuego bajo estas condiciones extremas puede variar en cuestión de minutos.

F.P