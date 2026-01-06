Operativos viales en Esquel: más de 1.400 vehículos controlados durante las fiestas

En el marco de los festejos de fin de año y primeros días de enero 2026, el Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, intensificó los operativos de fiscalización y prevención vial en ciudades, rutas y principales accesos del territorio provincial.

Las acciones se desarrollaron especialmente en corredores turísticos y zonas de mayor afluencia vehicular con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, prevenir siniestros y promover la conducción responsable durante la temporada estival, ante el incremento del tránsito por las altas temperaturas.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 9.129 vehículos, realizó 6.347 test de alcoholemia y retiró a 70 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial; los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 957 vehículos, se realizaron 957 test de alcoholemia, hubo 4 casos positivos y se labraron 10 actas de infracción.

Trelew y Gaiman

Los operativos en la ciudad de Trelew se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3 tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 754 vehículos, se efectuaron 753 test de alcoholemia en los que se detectaron a 17 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 19 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron dos rodados.

En Gaiman, se controlaron 110 vehículos, se llevaron a cabo 110 test de alcoholemia, se detectó una alcoholemia positiva.

Puerto Madryn

Se controlaron 274 vehículos con 164 test de alcoholemias realizadas sin comprobar casos positivos y se efectuó una infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.

En total, se controlaron 2.932 vehículos, se realizaron 2.383 test de alcoholemia, se detectó a 29 conductores en estado de ebriedad, se labraron 116 infracciones y se retuvieron 4 automóviles.

Camarones

Se controlaron 51 vehículos en el acceso a la localidad sin registrarse ningún tipo de infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 1.073 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 532 test de alcoholemia, se comprobaron 7 casos positivos, se labraron 23 infracciones y se retuvieron 6 automóviles.

En la localidad de Lago Puelo, durante los festejos por el año nuevo se realizó test de alcoholemia a un conductor involucrado en un siniestro vial. El control arrojó resultado positivo con 2,44 g/l de alcohol en sangre, por lo que se procedió al secuestro del vehículo y al labrado del acta de infracción correspondiente, constatándose además que el conductor no contaba con la documentación obligatoria de circulación.

Esquel

En Esquel, se controlaron 1.511 vehículos, se realizaron 1.410 test de alcoholemia, se comprobaron 11 casos positivos, se labraron 21 infracciones y se retuvieron dos rodados.

Otras localidades

En José de San Martín, se controlaron 167 vehículos se realizaron 17 test de alcoholemia sin registrar positivos y se elaboraron dos actas de infracción.

En tanto, en Paso de Indios, se controlaron 161 vehículos y se realizó un acta de infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 340 vehículos, se llevaron a cabo 21 test de alcoholemia, se constataron 1 caso positivo, se registraron 3 infracciones y se retuvo un vehículo.

En Río Pico, se controlaron 339 vehículos, se elaboraron 6 infracciones y no se retuvo ningún vehículo y en Tecka, se controlaron 460 rodados y se efectuaron dos infracciones.

