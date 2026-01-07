27°
25°
Esquel, Argentina
07 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Taccetta impulsa medidas estrictas ante la emergencia ígnea e hídrica en Esquel

El intendente de Esquel convocará a sesión extraordinaria para tratar ordenanzas que prohíben el uso de fuego en espacios públicos y limitan el horario de permanencia en zonas de riesgo para prevenir incendios.
El intendente de Esquel, Matías Taccetta, decidió avanzar con firmeza en la protección del ejido urbano y las zonas de interfase ante el crítico escenario de sequía que atraviesa la región. A través de la elaboración de dos proyectos de ordenanza, el Ejecutivo municipal busca profundizar las acciones preventivas que se iniciaron durante el invierno, tales como la creación de cortafuegos en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta y la instalación de cisternas estratégicas en los barrios Villa Ayelén y Nores Martínez. Esta iniciativa surge como resultado de un trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad locales, incluyendo a la Policía del Chubut, el Ejército Argentino y la Gendarmería Nacional, con quienes se definieron los lineamientos para reducir al mínimo el riesgo de siniestros.

 

Las nuevas disposiciones legales que serán enviadas al Honorable Concejo Deliberante establecen restricciones severas mientras se mantenga vigente el estado de emergencia. Entre los puntos más destacados se encuentra la prohibición total de encender fuego en fogones libres o cualquier otro tipo de combustión al aire libre en puntos sensibles como Alto Río Percy, el Puente Rojo, el área del Arroyo Esquel, La Cascada y la Laguna Willmanco. Esta medida se complementará con la clausura preventiva y transitoria de todos los fogones ubicados en estos sectores públicos y naturales, eliminando así uno de los principales focos de peligro durante la temporada estival.

 

Además de las restricciones sobre el fuego, los proyectos introducen límites a la circulación y permanencia de personas en los espacios recreativos y naturales del ejido. La normativa estipula que la presencia en estas áreas estará autorizada únicamente hasta las 21:00 horas, quedando prohibido tanto el pernocte como la permanencia fuera de dicho horario. Por otra parte, se ha designado al Hipódromo local como el único espacio habilitado para el estacionamiento y alojamiento de motorhomes, centralizando la actividad de estos vehículos en un entorno controlado para evitar posibles complicaciones derivadas de la Emergencia Hídrica e Ígnea.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

