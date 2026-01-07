El fuego en el paraíso: el testimonio de turistas que enfrentan la emergencia en Los Alerces

La travesía que comenzó el pasado 31 de diciembre para una familia oriunda de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, tomó un giro inesperado al arribar a la zona cordillerana. Tras haber cumplido con un itinerario que incluyó paradas en Las Grutas, Puerto Madryn y Esquel, el grupo llegó este lunes al Parque Nacional Los Alerces con la intención de transitar sus paisajes antes de continuar viaje hacia El Bolsón. Sin embargo, la gravedad de la emergencia ígnea que afecta a la región modificó sus planes de forma inmediata, obligándolos a emprender el retorno y buscar la alternativa de la Ruta 40 para poder llegar a su próximo destino.

A pesar de que la dueña del hospedaje que los espera en El Bolsón los mantenía actualizados mediante mensajes y noticias sobre la evolución de los focos, los padres de la familia destacaron que el impacto visual de las llamas en el lugar supera cualquier información recibida a la distancia. En diálogo con Red43, relataron con asombro mientras observaban el avance del fuego: "Una cosa es verlo desde lejos y otra es estar acá; poder ver que se quema todo esto es muy loco". Aunque sabían que algunos focos se originaron por el impacto de rayos, expresaron su indignación ante la posibilidad de que otros sectores hayan sido provocados de manera intencional, calificando el hecho como algo de muy mal gusto.

La experiencia de estos turistas bonaerenses refleja la realidad de muchos viajeros que, en plena temporada estival, deben convivir con la fragilidad del ecosistema patagónico. Los visitantes compararon esta catástrofe con las inundaciones que suelen afectar a su región de origen, aunque resaltaron la extrema dificultad de contener las llamas una vez que se inician en el bosque. "Es una picardía y una locura que todo esto se queme", expresaron con resignación, haciendo un llamado a crear conciencia sobre la importancia de no prender fuego porque se vuelve incontrolable y la pérdida de la naturaleza es algo que no se recupera de un día para el otro.

