19°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 08 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
07 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El desolador cielo de humo y cenizas desde Esquel

El anochecer dejó tristes postales de la magnitud del fuego en la región, tiñendo de gris los paisajes esquelenses.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Mientras se espera la llegada y puesta en acción del avión hidrante Boeing 737 como refuerzo a la titánica tarea de los brigadistas de toda la provincia que combaten el fuego en la patagonia, el cielo urbano marcó la imagen del fuego a la distancia.

 

Los anocheceres, que suelen ser naranjas o rosas dependiendo el ambiente y lo limpio de nuestro cielo, se volvieron rojo sangre, rojo fuego en el foco del sol retirándose desde donde viene el humo en el Parque Nacional Los Alerces.

 

Las medidas preventivas frente al fuego y la emergencia ígnea hacen que sean días de mirar nuestro entorno y reflexionar sobre su valor, milenario y fugaz, como ver un anochecer.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Turistas encendieron fuego en un Parque Nacional y pagarán multa millonaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
4
 Emergencia en Los Alerces: El fuego saltó las líneas de control y combaten nuevos focos en la zona norte
5
 Los pobladores del PNLA reclaman frente a la gravedad del incendio
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -