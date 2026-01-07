Esquel tendrá un miércoles veraniego y sin precipitaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este miércoles 7 de febrero un día mayormente estable en Esquel, con una temperatura máxima que alcanzará los 25 grados y una mínima prevista de 10°.

Durante toda la jornada no se esperan precipitaciones. Las condiciones se mantendrán favorables para quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé una intensidad moderada, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h durante la mañana, aumentando hacia la tarde y la noche con ráfagas que podrían ubicarse entre los 13 y 22 km/h.

El cielo se mantendría sin fenómenos significativos a lo largo del día, configurando una jornada templada, típica del verano en la cordillera, ideal para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

R.G.