Esquel y la región en alerta naranja por ola de calor

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó que rige un alerta naranja por altas temperaturas para este miércoles 7 de enero, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Según se detalló, la advertencia abarca a los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer, donde se prevé que el calor tenga un impacto más intenso y sostenido a lo largo de la jornada.

La jornada superará los 29 grados y se mantendrá alta durante la mañana y la noche, no bajando de los 19 grados y con una alta exposición a rayos UV que son peligrosos para la piel.

Desde los organismos oficiales recomiendan extremar las medidas de prevención, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse hidratados y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Con personas mayores, bebes, niños y niñas, personas embarazadas y en lactancia, personas con alguna enfermedad crónica o con sobrepeso, personas expuestas al calor en su ambiente laboral, tomá precauciones.

Tomá agua con mayor frecuencia (aun cuando no sientas sed). Consumir agua segura. Evitá bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes. Incorporá frutas y verduras a tu alimentación y evita las comidas abundantes. No realizar actividad física intensa.

Evitá esperar a que pidan agua, ofréceles continuamente líquidos, agua o jugos naturales. En lactantes darles el pecho de manera más frecuente. Vestir ropa holgada, liviana, de algodón y de colores claros. Bañalos y mojalos el cuerpo con frecuencia. Evitá que se expongan al sol, especialmente de 10 a 16 horas. En todo momento es recomendable colocarles gorro y protector solar. Mantenerlos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado. Prestá atención a signos de alerta como: sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros.

En los bebés, es importante asegurarse de que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal.

SL