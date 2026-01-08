El Gauchito Gil y la veneración de miles de fieles en el día que recuerda su martirio

La imagen se repite a lo largo de rutas, barrios humildes y accesos a pueblos: una cruz de madera, banderas rojas agitadas por el viento y la figura inconfundible de Gauchito Gil, con camisa celeste, vincha roja y pañuelo al cuello.

Lo que comenzó como la muerte violenta de un gauchillo correntino en el siglo XIX se transformó, con el paso del tiempo, en uno de los fenómenos de religiosidad popular más extendidos del país. Sin canonización oficial, sin reconocimiento formal, pero con una fuerza simbólica que convoca a multitudes.

Cada 8 de enero, miles de personas viajan hasta Mercedes, donde la tradición ubica el martirio de Antonio Mamerto Gil en 1870. Allí, la fe se expresa con música, promesas, ofrendas y rituales que combinan elementos religiosos, culturales y sociales. El Gauchito ocupa un lugar central en el imaginario de los sectores populares, aunque su devoción atraviesa clases, edades y geografías.

La historia oral sitúa a Antonio Gil como un bandido rural y desertor. Reclutado en el marco de los conflictos civiles de la época, decidió huir para no participar en una guerra entre hermanos. Esa decisión selló su destino. Una partida militar lo capturó en un monte de espinillos y, sin juicio previo, lo ejecutó mediante degüello.

La leyenda señala que, antes de morir, pronunció una frase dirigida a su verdugo: “la sangre de un inocente sanará a otro inocente”. El sentido de esas palabras se habría revelado horas después, cuando el militar encontró a su hijo gravemente enfermo. Desesperado, regresó al lugar de la ejecución, tomó la sangre aún fresca y la aplicó sobre el niño, que logró salvarse.

Como gesto de gratitud, el soldado levantó una cruz en el sitio del martirio. Con el tiempo, el lugar comenzó a recibir visitas. La fe popular atribuyó desgracias a quienes intentaron destruir ese primer altar. Desde entonces, la cruz volvió a erigirse y el sitio se consolidó como santuario pagano.

En vida, Antonio Gil habría ganado el afecto de los sectores más humildes por compartir con ellos el botín de sus asaltos a los ricos. Tras su muerte, esa imagen se profundizó. El Gauchito se convirtió en un intercesor cercano, al que se le piden favores vinculados con la salud, el trabajo, los viajes y la protección.

Las ofrendas acumuladas durante décadas dan cuenta del alcance social del culto. Guantes de boxeo, uniformes militares, vestidos de novia, patentes de autos y objetos de valor cubrieron paredes y depósitos. Cada elemento representa una promesa cumplida. Las banderas y velas rojas funcionan como marca identitaria de la devoción.

La expansión del culto se explica por dos factores principales. Por un lado, la migración de correntinos hacia otras provincias en contextos de crisis económicas. Por el otro, el rol de los camioneros, que difundieron la figura del Gauchito a lo largo de las rutas argentinas. Así, la devoción se multiplicó sin estructura formal ni jerarquías religiosas.