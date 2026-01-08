La luna también reflejó el impacto del fuego

La tragedia de los incendios se refleja en los cielos más allá de los focos activos.

El humo y la ceniza, visible desde el casco urbano de Esquel, vuelve borrosos los cerros y el camino incluso en algunas rutas, según notificaron desde Vialidad en sus comunicados.

El sol, también se volvió rojo fuego y más en el anochecer.

Pero del otro lado, la luna, ya menguante en estos días, quedó menguada aún más en un tenebroso tono rojo-violeta, al asomar tras el Cerro 21 pasadas la 1 de la mañana.

El claro cielo de la Patagonia, la postal de las bellezas naturales, empañada un día más por la tragedia.

SL