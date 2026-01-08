21°
Jueves 08 de Enero de 2026
08 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

La luna también reflejó el impacto del fuego

No solo el sol se vio extraño con las nubes de humo, sino también la luna, ya menguante. Las fotos del fenómeno.
Por Redacción Red43

La tragedia de los incendios se refleja en los cielos más allá de los focos activos.

 

El humo y la ceniza, visible desde el casco urbano de Esquel, vuelve borrosos los cerros y el camino incluso en algunas rutas, según notificaron desde Vialidad en sus comunicados.

 

El sol, también se volvió rojo fuego y más en el anochecer.

 

Pero del otro lado, la luna, ya menguante en estos días, quedó menguada aún más en un tenebroso tono rojo-violeta, al asomar tras el Cerro 21 pasadas la 1 de la mañana.

 

El claro cielo de la Patagonia, la postal de las bellezas naturales, empañada un día más por la tragedia.

 

SL

 

