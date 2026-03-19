Conflicto por un tramo asfaltado en Ruta Provincial N° 12: aclaran que es un proyecto inconcluso y sin jurisdicción provincial

Un tramo de asfalto ubicado en el sector del empalme con la Ruta Provincial N° 12, volvió a generar controversia luego de que se instalara un pórtico que impide la circulación.

Según se informó desde Vialidad, la traza corresponde a una obra iniciada entre los años 2005 y 2009 que nunca fue finalizada ni regularizada desde el punto de vista legal.

En ese sentido, desde el organismo también desmintieron versiones que señalaban que formaba parte de una ruta nacional, y aclararon que se trata de un camino que quedó inconcluso debido a que el gobierno de turno no avanzó con la expropiación de las tierras correspondientes.

De acuerdo a esa información, el proyecto contemplaba la cesión de tierras a favor del Estado para consolidar el camino como parte de la red vial, a cambio de la realización de obras de cerramiento y soluciones habitacionales. Sin embargo, el convenio no llegó a formalizarse, por lo que el terreno mantuvo su carácter de propiedad privada.

Asimismo, se precisó que el titular del predio no era un ciudadano extranjero, como había trascendido, sino un productor local que había acreditado la titularidad del dominio y advertido que la existencia del asfalto inconcluso generaba confusión entre los visitantes y afectaba la privacidad del lugar.

Actualmente, el reclamo es sostenido por sus herederos, quienes continúan gestionando la regularización dominial. Desde el organismo provincial indicaron que, al no haberse completado el proceso de cesión ni de expropiación, el Estado no posee jurisdicción sobre ese tramo.

En ese marco, el pórtico instalado en el lugar responde a la delimitación de una propiedad privada, en una zona donde la obra pública quedó inconclusa y sin encuadre legal definitivo.

SL