Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 19 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Cushamen
19 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Conflicto por un tramo asfaltado en Ruta Provincial N° 12: aclaran que es un proyecto inconcluso y sin jurisdicción provincial

La obra fue ejecutada entre 2005 y 2009 por anteriores gestiones provinciales, pero nunca se completó el proceso legal para su incorporación a la red vial, por lo que el terreno continúa siendo de carácter privado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un tramo de asfalto ubicado en el sector del empalme con la Ruta Provincial N° 12, volvió a generar controversia luego de que se instalara un pórtico que impide la circulación.

 

Según se informó desde Vialidad, la traza corresponde a una obra iniciada entre los años 2005 y 2009 que nunca fue finalizada ni regularizada desde el punto de vista legal.

 

En ese sentido, desde el organismo también desmintieron versiones que señalaban que formaba parte de una ruta nacional, y aclararon que se trata de un camino que quedó inconcluso debido a que el gobierno de turno no avanzó con la expropiación de las tierras correspondientes.

 

De acuerdo a esa información, el proyecto contemplaba la cesión de tierras a favor del Estado para consolidar el camino como parte de la red vial, a cambio de la realización de obras de cerramiento y soluciones habitacionales. Sin embargo, el convenio no llegó a formalizarse, por lo que el terreno mantuvo su carácter de propiedad privada.

 

Asimismo, se precisó que el titular del predio no era un ciudadano extranjero, como había trascendido, sino un productor local que había acreditado la titularidad del dominio y advertido que la existencia del asfalto inconcluso generaba confusión entre los visitantes y afectaba la privacidad del lugar.

 

Actualmente, el reclamo es sostenido por sus herederos, quienes continúan gestionando la regularización dominial. Desde el organismo provincial indicaron que, al no haberse completado el proceso de cesión ni de expropiación, el Estado no posee jurisdicción sobre ese tramo.

 

En ese marco, el pórtico instalado en el lugar responde a la delimitación de una propiedad privada, en una zona donde la obra pública quedó inconclusa y sin encuadre legal definitivo.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallaron el auto que estaba implicado en una estafa
2
 La Anónima incorpora locales de la cadena Libertad
3
 Encontraron con vida a Esmeralda Pereyra López en Cosquín tras un intenso operativo y Alerta Sofía
4
 Cáritas Esquel: Incertidumbre y dolor por el freno a la construcción de 20 viviendas en Tecka
5
 Parque “Medardo Morelli”: de un espacio sin uso al primer parque urbano de la ciudad
1
 Torres en el centro de la escena del PRO: Participó de la cumbre encabezada por Macri
2
 Fin de semana cultural en Esquel con música, cine y espectáculos
3
 Atención: reempadronamiento de partidos políticos en Chubut
4
 Torres propone que los concejales trabajen ad honorem
5
 Conflicto por un tramo asfaltado en Ruta Provincial N° 12: aclaran que es un proyecto inconcluso y sin jurisdicción provincial
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -