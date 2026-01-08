21°
Jueves 08 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

ALCEC convoca a nuevos voluntarios para fortalecer el acompañamiento a pacientes

La institución busca sumar personas con buena predisposición para ampliar su capacidad de respuesta ante las consultas recibidas y mejorar el asesoramiento en gestiones críticas ante obras sociales.
Iniciando el año 2026, la Asociación de Lucha Contra el Cáncer enfrenta el desafío de ampliar su equipo de trabajo para cubrir la demanda de quienes transitan la enfermedad. Liliana Tamame, integrante de ALCEC, manifestó que la institución necesita fortalecerse para brindar una asistencia más personalizada, especialmente en los momentos donde los pacientes encuentran trabas administrativas para acceder a sus tratamientos. La referente institucional hizo hincapié en que no se requiere una formación profesional específica, sino compromiso humano para escuchar y orientar a quienes se acercan a la entidad en busca de contención.

 

La presidenta reconoció que actualmente el grupo de trabajo es reducido para la cantidad de tareas que desean emprender y expresó que "lamentablemente nosotras somos pocas, así que convocamos a quien quiera sumarse". Sobre los requisitos para formar parte de este espacio solidario, la dirigente fue clara al decir que solo hace falta tener "ganas de trabajar, fundamentalmente eso, y buena predisposición". La intención es consolidar un grupo que pueda ayudar a los pacientes a navegar situaciones complejas, como los recursos de amparo, y mantener activas las redes de prevención que salvan vidas mediante la detección temprana. 

 

 

 

 

