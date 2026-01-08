26°
08 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Se cumple un mes del incendio en Lago Menéndez

Un video refleja el avance del fuego, jornada tras jornada desde el Parque Nacional Los Alerces.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La complejidad de control en el área inicial, con riscos altos, sin disponibilidad de agua y con una acumulación sobre el suelo de casi un metro de cañas secas, facilitó una propagación veloz en cuanto se combinaron las condiciones meteorológicas de alta temperatura, baja humedad, inestabilidad atmosférica y vientos intensos en diciembre.

 

Iniciado el 9 de diciembre, por causas que se atribuyen a la caída de un rayo en un sector de dificil acceso, el operativo de combate continúa al dia de hoy, con refuerzos de parte de Provincia y nación.

Durante la jornada de hoy estará trabajando personal y maquinaria de Vialidad Provincial de Chubut en el despeje de árboles y ramas caídos sobre la ruta y en el mejoramiento de la calzada.

 

Para los próximos días indica que las condiciones generales de alta temperatura, baja humedad y viento constante se mantendrán dentro de los parámetros actuales, agregando un componente adverso para el despliegue de los combatientes en el terreno y afectando la normal operación logística y de medios aéreos.

 


Se trabaja en permanente comunicación y coordinación con los municipios vecinos y los organismos provinciales.

 


La Ruta Provincial N°71 se mantiene restringida al tránsito entre Quebrada del León y Portada Norte.

 

En el sector de Portada Centro-Quebrada del León los servicios turísticos se prestan con normalidad, al igual que en Portada Sur del Parque Nacional.

 

SL

 

