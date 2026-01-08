Alerta médica por la toxicidad del humo: cómo proteger las vías respiratorias ante los incendios

La exposición al humo generado por los incendios representa un riesgo sanitario significativo debido a la alta toxicidad de los componentes que se dispersan en el ambiente. María Laura Cristaldo, médica especialista en inmunología y terapia intensiva, explica que este fenómeno afecta directamente las vías respiratorias y puede provocar diversos malestares físicos. Según señala la doctora, este humo que estamos respirando por los incendios es muy tóxico y puede contener sustancias peligrosas como cianuro de hidrógeno y monóxido de carbono que actúan desplazando el oxígeno del aire.

Uno de los puntos más críticos que destaca la profesional es la naturaleza de las partículas en suspensión. Cristaldo aclara que lo que tiene en particular es que son partículas muy chiquitas y que "no nos protege el barbijo común que usábamos en la pandemia, ya que aquellos estaban diseñados para partículas de mayor tamaño". Ante esta situación, la recomendación fundamental es el resguardo domiciliario, manteniendo las viviendas cerradas y evitando el contacto directo con las zonas de mayor concentración de humo.

El impacto en la salud varía según el grupo poblacional, siendo las personas mayores, los niños y aquellos con enfermedades crónicas los más vulnerables. La especialista advierte que se debe prestar atención principal a la falta de aire, a las palpitaciones y al dolor de pecho, síntomas que requieren una consulta médica inmediata, especialmente en pacientes cardiológicos o respiratorios. Cristaldo detalla que es normal sentir cierta irritación ocular o de garganta en la población general, pero insiste en la importancia de no minimizar señales de alarma mayores.

Además de los cuidados físicos, la doctora hace un llamado a la responsabilidad social respecto al uso de los servicios médicos. Recomienda evitar la actividad deportiva al aire libre para no inhalar con mayor rapidez estos humos tóxicos y mantener una hidratación constante. Cristaldo enfatiza la necesidad de ser conscientes de no sobrecargar al sistema de salud, de modo que los recursos de emergencia estén disponibles para quienes realmente presentan cuadros graves derivados de la exposición o las comorbilidades preexistentes.

E.B.W.