Jueves 08 de Enero de 2026
RED43 sociedad Esquel
08 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Comienzan nuevas obras de adoquinado en Esquel

Las calles Molinari, Pellegrini y Antártida Argentina, sumarán nuevos metros de obra en los próximos días. Los detalles.
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Esquel informa a la comunidad que en los próximos días se dará inicio a trabajos de adoquinado en distintas calles de la ciudad.

 

Las tareas se llevarán adelante en los siguientes sectores:

 

-Calle Antártida Argentina, entre Desalojo del 37 y Humphreys.
-Calle Molinari, entre Desalojo del 37 y Humphreys.
-Calle Pellegrini, entre Evans y Roberts, y la continuación del Pasaje Carrasco.

 

En este marco, se solicita la colaboración de los vecinos para retirar los vehículos estacionados en las calles mencionadas, ya que durante el desarrollo de las obras será necesario realizar movimiento de suelo e interrumpir el tránsito en los sectores mencionados.

 

