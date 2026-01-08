Comienzan nuevas obras de adoquinado en Esquel

La Municipalidad de Esquel informa a la comunidad que en los próximos días se dará inicio a trabajos de adoquinado en distintas calles de la ciudad.

Las tareas se llevarán adelante en los siguientes sectores:

-Calle Antártida Argentina, entre Desalojo del 37 y Humphreys.

-Calle Molinari, entre Desalojo del 37 y Humphreys.

-Calle Pellegrini, entre Evans y Roberts, y la continuación del Pasaje Carrasco.

En este marco, se solicita la colaboración de los vecinos para retirar los vehículos estacionados en las calles mencionadas, ya que durante el desarrollo de las obras será necesario realizar movimiento de suelo e interrumpir el tránsito en los sectores mencionados.