Esquel abre las últimas vacantes para su Colonia de Vacaciones municipal

La Municipalidad de Esquel continúa con el desarrollo de su Colonia de Vacaciones destinada a las infancias, una iniciativa que busca ofrecer espacios de recreación y cuidado integral durante el receso estival. Daniela Otero, Directora de Educación Municipal, destacó la importancia de que la comunidad se sume a esta propuesta que ha sido diseñada con un enfoque específico en el bienestar de los más pequeños. Según sus palabras, se trata de una oportunidad valiosa porque los espacios de verdad son pensados y cuidados específicamente para las infancias, contando actualmente con una planificación que incluye variadas actividades y estímulos en la pileta.

Por su parte, la coordinadora municipal de Primera Infancia, Rosana Ledesma, brindó detalles sobre el funcionamiento y los lugares disponibles. Actualmente, las últimas vacantes se encuentran abiertas para niños de 3 y 4 años en los sectores de Chispita, ubicado en Pasteur y Alsina, y en el Tremun Nehuen del Barrio 28 de Junio. En cuanto a las salas de 1 y 2 años, la funcionaria aclaró que el cupo se encuentra completo y que existe una lista de espera activa. Ledesma remarcó que el equipo de trabajo está compuesto por docentes especializados y personal de apoyo con experiencia en el trato con niños pequeños.

Sobre la conformación del staff, la coordinadora explicó que este año se apostó a que sean profesores de educación física para que sean actividades más recreativas, resaltando que la mayoría pertenece a la planta del gimnasio municipal. Además, destacó el rol fundamental del personal auxiliar de los jardines, mencionando que las chicas tienen una impronta y una forma de trabajar con las infancias que enseguida pueden establecer un contacto positivo. Esta sinergia entre docentes y auxiliares permite que los niños se adapten rápidamente a las propuestas, que incluyen salidas a la cascada y actividades en plazas locales.

La colonia se desarrolla durante todo el mes de enero los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 9 a 12 del mediodía. Ledesma aclaró que la actividad finalizará al concluir el primer mes del año, ya que en febrero las instituciones entran en una etapa de acondicionamiento edilicio por parte de obras públicas para el inicio del ciclo lectivo. Finalmente, las autoridades recordaron que, aunque se utilizan las sedes de los jardines maternales, la convocatoria es abierta a toda la comunidad y no se limita exclusivamente a los alumnos que asisten regularmente a dichas instituciones durante el año.